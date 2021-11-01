В Екатеринбурге сократили маршрут автобуса № 53

Маршрут сократили, проанализировав пассажиропоток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в понедельник, 1 ноября сократили маршрут автобуса № 53. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городском комитете по транспорту.

С сегодняшнего дня, автобусы, выезжая из Солнечного на Московскую будут сворачивать на Щорса к Южному автовокзалу. Ранее горожане могли на этом маршруте проехать от Солнечного до Пехотинцев через Площадь 1905 года и железнодорожный вокзал.

- Это было сделано на основе анализа пассажиропотока. Большинство пассажиров ездит на этом автобусе от Солнечного до автовокзала и пересаживаемся на метро, - рассказали в комитете по транспорту.

Там также отметили, что, что при сокращении протяженности маршрута, значительно были сокращены временные промежутки между рейсами.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка