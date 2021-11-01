Движение трамваев временно изменили в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле изменилось расписание трамваев в выходные дни. По данным МУП «Нижнетагильский трамвай», с 1 по 3 ноября вагоны будут курсировать по стандартному расписанию рабочего дня, а 4-7 ноября – по маршруту выходного дня.

- По просьбам местных жителей отправление от УВЗ перенесено с 7:17 на 7:21, а отправление с Северного поселка перенесено с 7:49 на 7:52, чтобы без труда можно было пересесть утром с 8 трамвая на 6, - добавили в ведомстве.

Помимо этого, отправление с микрорайона ГГМ изменено с 11:24 на 11:16 и с 16:49 на 16:48.

Напомним, что до 7 ноября в Свердловской области введен режим нерабочих дней из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в РФ. В эти дни местные власти рекомендуют гражданам оставаться дома.

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