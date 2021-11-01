Парковку запретят еще на двух улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку запретят на улицах Испанских Рабочих и Горького. На них появятся новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом горожан предупредили в пресс-службе мэрии.

На улице Испанских Рабочих оставлять автомобили вскоре будет запрещено от Азина до Мельковской, на Горького от Куйбышева до Народной Воли.

- Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в Администрацию города с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе мэрии.

Также в администрации города предупредили о запрете заезда на территорию конечной остановки общественного транспорта на пересечении улицы Пехотинцев и дублера улицы Бебеля. Здесь будет установлен дорожный знак «Въезд запрещен».