В Екатеринбурге за год автохамы не дали проехать мусоровозам к контейнерам больше 11 тысяч раз

На втором месте по таким инцидентам находится Ирбит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с октября 2020 года по октябрь 2021 года мусоровозы 11,6 тысячи раз не смогли проехать к контейнерам и забрать отходы из-за неправильно припаркованных машин. В Восточной зоне Свердловской области, а это 34 муниципалитета, которые обслуживает регоператор, спецтранспорт не смог попасть на контейнерные площадки 30 411 раз. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».

- Коммунальная техника довольно крупная, ей сложно управлять в условиях города, где большое количество машин и загруженный трафик, - добавил начальник контрольно-эксплуатационной службы Сергей Тесля.

При этом больше сего случаев, когда автохамы помешали проехать мусоровозам, произошло в Камышловском городском округе – больше двух тысяч раз. На втором месте по таким инцидентам находится Ирбит. Там из-за припаркованных машин мусоровозы не смогли проехать к контейнерам 1,7 тысячи раз. Еще 1,3 тысячи таких случаев произошли в Богдановиче.

В Алапаевске автохамы помешали мусоровозам 1,1 тысячи раз, в Сухом Логу и Ирбитском муниципальном образовании – по тысяче раз.

- Просим автолюбителей парковаться правильно и не мешать работе мусоровозов, - обратился г горожанам Тесля.

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