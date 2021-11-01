Свердловская магистраль сэкономила более 211 млн кВт ч электроэнергии в 2021 году за счет рекуперации

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

За три квартала 2021 года на Свердловской магистрали за счет использования локомотивами при вождении поездов рекуперативного торможения в контактную сеть возвращено более 211 млн кВт ч электроэнергии, что на 2,1% выше уровня аналогичного периода 2020 года. Внедрение на СвЖД технологий рекуперации позволяет повышать безопасность и энергоэффективность перевозок, снижать эксплуатационные расходы.

Применение рекуперативного торможения в грузовом движении существенно уменьшает износ тормозных колодок и колесных пар подвижного состава, позволяет более гибко управлять движением поезда. Также технология позволяет сокращать удельный расход энергоресурсов на тягу поездов.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Наибольший эффект применение рекуперации дает на участках Свердловской железной дороги с горным профилем и интенсивным движением. На отдельных перегонах с продолжительными спусками удается сэкономить до 20% электроэнергии. При этом вырабатываемое электричество может быть использовано локомотивом, ведущим в это время поезд на подъем по соседнему пути.

Для развития технологий рекуперации и общего повышения энергоэффективности перевозочного процесса на СвЖД реализуются как технические, так и организационные мероприятия. В локомотивном парке увеличивается доля современных типов тягового подвижного состава – магистральных электровозов 2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит». Действующие локомотивы оснащаются бортовыми комплексами автоведения и контроля расхода электроэнергии, а движение поездов по магистрали осуществляется по энергооптимальным графикам. Также модернизируется система тягового электроснабжения за счет внедрения на подстанциях современной автоматики и более экономичного силового оборудования, усиления контактной подвески.

РЕКУПЕРАЦИЯ – возврат подвижным составом части затраченной энергии в контактную сеть, когда тяговые двигатели работают в генераторном режиме. При этом создается тормозной момент и происходит плавное уменьшение скорости (без применения тормозной системы поезда). Выработанная в процессе рекуперации электроэнергия может быть использована другими локомотивами.