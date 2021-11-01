В ТЦ «Мега» охранник не пустил горожанина, который предъявил QR-код без паспорта

Покупатель считает, что охранники ТЦ не имеют права требовать документы, удостоверяющие личность Фото: Лев ИСТОМИН

В Екатеринбурге охранник в ТЦ «Мега» не пустил внутрь горожанина, который показал QR-код, но не захотел предъявлять паспорт. Покупатель утверждает, что сотрудник его оскорблял.

- Я вызвал полицию, но полиция не приехала. Охрана вызвала Росгвардию, после чего самый задиристый охранник перестал проявлять свою агрессию, - приводит слова горожанина E1.RU.

Покупатель отметил, что Росгвардия ничего не предприняла, так как он не нарушал закон и порядок. Однако екатеринбуржцу пришлось уйти. Мужчина уверен, что охранники не имеют права требовать документы, удостоверяющие личность.

Сотрудники Росвгвардии на месте объяснили покупателю, что он может не показывать паспорт охране, но тогда его просто не пустят в торговый центр. Мужчина написал заявление в полицию.

В пресс-службе ТЦ «Мега» сообщили, что безопасность и здоровье посетителей и сотрудников для них в приоритете. Та напомнили, что работают согласно указу губернатора. Также в ТЦ пообещали провести беседу с охранниками. В городском УМВД «КП Екатеринбург» заявили, что пока не комментируют ситуацию.

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