В Екатеринбурге закроют движение по Саввы Белых

Горожан из-за ремонтных работ просят выбирать альтернативные пути объезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закроют движение по улице Саввы Белых. Об этом сообщил департамент информационной политики Екатеринбурга. С 25 ноября по 16 декабря проезд для всех видов транспорта будет перекрыт от улицы Луганской до переулка Алма-Атинского. Кроме того, ожидается закрытие Алма-Атинского переулка, на участке от улицы Саввы Белых до улицы Онежской с 17 декабря 2021 года до 5 февраля.

- Это необходимо для строительства теплотрассы и подключения к инженерным сетям строящегося жилого дома в квартале улицы Онежской - переулка Столярного, - рассказали в администрации города.

Застройщик, который будет проводить работы, просит местных жителей выбирать альтернативные пути объезда.