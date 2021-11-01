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Общество1 ноября 2021 9:41

В Екатеринбурге закроют движение по Саввы Белых

Рассказываем, когда и какие участки улицы придется объезжать
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Горожан из-за ремонтных работ просят выбирать альтернативные пути объезда

Горожан из-за ремонтных работ просят выбирать альтернативные пути объезда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закроют движение по улице Саввы Белых. Об этом сообщил департамент информационной политики Екатеринбурга. С 25 ноября по 16 декабря проезд для всех видов транспорта будет перекрыт от улицы Луганской до переулка Алма-Атинского. Кроме того, ожидается закрытие Алма-Атинского переулка, на участке от улицы Саввы Белых до улицы Онежской с 17 декабря 2021 года до 5 февраля.

- Это необходимо для строительства теплотрассы и подключения к инженерным сетям строящегося жилого дома в квартале улицы Онежской - переулка Столярного, - рассказали в администрации города.

Застройщик, который будет проводить работы, просит местных жителей выбирать альтернативные пути объезда.