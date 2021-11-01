Когда полицейские подъехали на вызов, участники драки уже скрылись Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге толпа парней напала на молодого человека. Массовая драка произошла на Щербакова. Очевидцы, заметив потасовку, вызвали полицию. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

- Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в отдел полиции номер 13. Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что конфликтующие покинули указанный район, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также там отметили, что заявлений и сообщений от возможных потерпевших в полицию не поступало. Кроме того, в медучреждения также никто из участников драки не обращался.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка