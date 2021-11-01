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Происшествия1 ноября 2021 9:31

В Екатеринбурге толпа парней напала на молодого человека

Очевидцы, заметив массовую драку, вызвали полицию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Когда полицейские подъехали на вызов, участники драки уже скрылись

Когда полицейские подъехали на вызов, участники драки уже скрылись

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге толпа парней напала на молодого человека. Массовая драка произошла на Щербакова. Очевидцы, заметив потасовку, вызвали полицию. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

- Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в отдел полиции номер 13. Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что конфликтующие покинули указанный район, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также там отметили, что заявлений и сообщений от возможных потерпевших в полицию не поступало. Кроме того, в медучреждения также никто из участников драки не обращался.

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