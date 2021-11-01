В Академическом районе открылась группа творческого развития для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено пресс-службой театра "Алиса"

В Екатеринбурге расширяют формат инклюзивного развития детей. При поддержке Фонда Культуры России в Академическом районе при театре «Алиса» создана группа творческого развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все занятия в группе – бесплатные для детей и их родителей. Подобной театральной студии нет в Екатеринбурге. Сюда приезжают и занимаются дети из всех районов города. Ребята от 6 до 18 лет занимаются актерскими дисциплинами, участвуют в спектаклях, выступают на различных площадках города. 1 ноября в театральной студии по адресу улица Анатолия Мехренцева, 42 состоится день открытых дверей. Каждый желающий сможет посетить уроки актерского мастерства и записаться в группу. Подробная информация на сайте театра "Алиса".

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.