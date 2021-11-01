Уральцы решили остаться дома в нерабочие дни

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявил президент России Владимир Путин по всей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области решили остаться дома в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает департамент информационной политики.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в девять утра в Екатеринбурге пробки оценивались в четыре балла. Обычно в рабочие будни показатель составлял девять баллов.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявил президент России Владимир Путин по всей стране. В Свердловской области также еще ввели систему QR-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавиурса или антител. Теперь попасть в торговые центры, салоны красоты, кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и другие места массового скопления людей.

В день начала действия системы QR-кодов около торговых центров скопились очереди. Некоторые свердловчане забывали паспорта и возвращались домой. А кому-то удалось проскочить мимо охраны.

Несмотря на введение нерабочих дней в Екатеринбурге Уральский колледж недвижимости и управления решил работать и опубликовал расписание занятий с 1 по 6 ноября. Согласно ему, отдыхать студенты будут только в День народного единства - 4 ноября.

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