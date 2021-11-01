Каждый второй житель Екатеринбурга считает свой город дорогим для жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей столицы Урала по итогу которого Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге самых дорогих мегаполисов России.

Выяснилось, что каждый второй житель Екатеринбурга (50%) считает свой город дорогим для жизни. Однако 32% опрошенных с таким утверждением не согласны. Затруднились ответить 18% респондентов. В топ-5 наиболее дорогих вещей в городе попали: жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, проезд на общественном транспорте и бензин.

Отметим, что возглавляют рейтинг самых дорогих мегаполисов страны, также по итогам опроса их жителей, Москва, Уфа и Казань. Нижнюю строчку списка занял Челябинск, жители которого уверены, что жить в городе не так затратно, как в других мегаполисах.