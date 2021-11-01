Одну из самых низких зарплат водителям предлагают на Урале

Таксисты в среднем получают 81 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самую низкую зарплату водителям в стране предлагают в Свердловской области. На Урале им в среднем готовы платить 56,8 тысяч рублей. Это следует из исследования сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Свердловская область занимает 72 место в стране по зарплате водителей. При этом количество вакансий водителей на рынке труда в регионе выросло на 104% в сравнении с 2019 годом, когда еще не было пандемии. Чаще работодатели ищут только продавцов и менеджеров по продажам. Однако работодатели сталкиваются с нехваткой соискателей.

При этом зарплата водителей зависит не только от региона проживания, но и от специализации. Самую высокую ставку предлагают водителям самосвала - 90,2 тысячи рублей в месяц. Таксисты в среднем получают 81 тысячу рублей. А водители грузового транспорта - 80,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата водителей в России составляет 67,7 тысячи рублей. Самую большую предлагают в Республике Тыве - 94 тысячи рублей. На втором месте находится Республика Саха, где водителям готовы платить 92,9 тысячи рублей. А на третьей строчке расположилась Магаданская область с зарплатой в 92,3 тысячи рублей.

Для исследования HeadHunter проанализировал 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года.

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