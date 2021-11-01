В Богдановиче из-за антисанитарии закрыли политехникум

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

В Богдановиче из-за антисанитарии приставы на 30 дней закрыли политехникум. Как рассказали в УФССП России по Свердловской области, в образовательном учреждении из-за нарушения обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения произошла вспышка инфекционных заболеваний.

- В Богдановичском районном отделении судебных приставов, на основании решения суда возбуждено исполнительное производство немедленного исполнения в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум», деятельность которого повлекла за собой причинение вреда здоровью среди пребывающих в нем детей, - сообщает пресс-служба ведомства.

В образовательном учреждении некачественно обрабатывали посуду, не проводили дезинфекцию, в том числе не мыли кулеры, уборочный инвентарь для туалета хранили вместе с другим. Также были обнаружены другие нарушения.

Богдановичский городской суд признал юрлицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и приостановил деятельность техникума.

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