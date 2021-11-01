В Екатеринбурге колледж проведет очные занятия, несмотря на нерабочие дни

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В Екатеринбурге Уральский колледж недвижимости и управления опубликовал расписание занятий с 1 по 6 ноября в официальной группе ВКонтакте, несмотря на то, что эти дни объявлены в Свердловской области нерабочими. Согласно ему, отдыхать студенты будут только в День народного единства - 4 ноября.

Кроме того, 26 октября в этой же группе студентов предупредили, что с 1 ноября занятия будут проходить в очном формате.

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Напомним, что в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября учебным заведениям рекомендовали не проводить занятия. Это касается как школ и колледжей, так и высших учебных заведений.

- Наша задача - разорвать так называемые эпидемиологические цепочки и сделать так, чтобы люди меньше контактировали, чтобы не передавать вирус, - заявлял заместитель губернатора Павел Креков.

Отметим, что ранее мы писали, что Уральский федеральный университет отменил занятия с 30 октября по 7 ноября. Студентам предложили самостоятельные работы, чтобы не отставать от учебной программы.