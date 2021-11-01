В Камышлове огонь повредил два частных дома и уничтожил две иномарки

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В городе Камышлове Свердловской области ночью, 31 октября, вспыхнули два частных жилых дома на улице Восточной. Огонь повредил надворные постройки, кровли и стены домов и перекинулся на машины. В итоге Renault Duster и Mitsubishi Lancer полностью сгорели. По данным МЧС, площадь пожара составила 212 квадратных метров.
- В 22:00 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 9 человек, в том числе 4 детей. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 14 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.
Два часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать огонь, еще полчаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели МЧС завершили в 01:57.
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