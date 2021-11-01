В Камышлове огонь повредил два частных дома и уничтожил две иномарки

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В городе Камышлове Свердловской области ночью, 31 октября, вспыхнули два частных жилых дома на улице Восточной. Огонь повредил надворные постройки, кровли и стены домов и перекинулся на машины. В итоге Renault Duster и Mitsubishi Lancer полностью сгорели. По данным МЧС, площадь пожара составила 212 квадратных метров.

- В 22:00 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 9 человек, в том числе 4 детей. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 14 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Два часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать огонь, еще полчаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели МЧС завершили в 01:57.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка