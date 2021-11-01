На Урале завершены поиски пропавшего 41-летнего мужчины

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Свердловской области пропавшего 41-летнего Зубайдулло Довлатова нашли мертвым. Об этом рассказали волонтеры «Лиза Алерт», занимающиеся его поисками.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в группе ВКонтакте поискового отряда.

Чтоб произошло с мужчиной не уточняется. Напомним, Зубайдулло Довлатов пропал еще 25 сентября. Волонтеры начали его поиск 14 октября, когда к ним обратились близкие мужчины. Зубайдулло Довлатов ушел из дома в уральской деревне Мосина, которая находится в Каменском городском округе и не вернулся.

Напомним, недавно волонтеры занимались поиском молодой мамы Алины Рыбиной. Она пропала 18 октября - ушла из больницы, куда ее привезли на скорой, отказавшись от госпитализации. Позже ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где она скончалась. У нее остался маленький ребенок.

Волонтеры сообщили об окончании поисков только спустя несколько дней после смерти женщины, когда из другого города приехала мама Алины, чтобы опознать дочь. Следователи начали проверку по факту смерти молодой мамы.