В Нижнем Тагиле иномарка сбила 11-летнего мальчика во дворе жилого дома

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 32-летняя женщина за рулем иномарки Daewoo Nexia сбила 11-летнего мальчика во дворе жилого дома, когда тот спешил на прогулку на детской площадке. Авария произошла днем на улице Булата Окуджавы, недалеко от дома № 13.

- Пострадавшего школьника госпитализировали в детскую больницу с переломом левого бедра. Женщина-водитель заявила, что не ожидала появления ребенка на проезжей части, поэтому экстренное торможение не помогло, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что женщина водит автомобиль в течение пяти лет, ранее к ответственности за нарушения ПДД ее не привлекали, в момент происшествия она была трезва. На родителей мальчика составят протокол за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.