В Каменске-Уральском 25-летний парень потерял 1.3 миллиона, поверив мошенникам

Когда звонки прекратились, он обратился в полицию, там возбудили уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменске-Уральском 25-летний молодой человек расстался с 1,3 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Уральцу позвонила неизвестная девушка и сообщила, что из его личного кабинета в банке произошла утечка данных, из-за чего все его сбережения могут попасть в руки мошенников.

После чего его перевели к «другому специалисту», которая посоветовала снять все деньги и положить их на «защищенные» счета. Для большей уверенности его соединили с лжесотрудником силовых ведомств.

- После таких убедительных доводов потерпевший развеял свои сомнения, проследовал к терминалу, где, совершив 19 операций, внес денежные средства в сумме 290 тысяч рублей на неизвестные счета. В процессе выполнения данных действий, телефонный звонок с мошенниками не прерывался, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Позже он оформил на свое имя кредит на 800 тысяч рублей, но на этом злоключения уральца не закончились, мошенники «вытянули» из него еще 200 тысяч под видом закрытия кредитного лимита. Когда звонки прекратились, он обратился в полицию, там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особом крупном размере».