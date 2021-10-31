В Екатеринбурге от коронавируса умерла председатель Кировского районного суда

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В Екатеринбурге умерла председатель Кировского районного суда 62-летняя Ольга Гаврилова.

- Известно, что Ольга Гаврилова скончалась в ГКБ № 40. У женщины официально был подтвержден коронавирус. Ольга Аркадьевна была на самоизоляции, и там ей стало хуже, - сообщили «КП-Екатеринбург» сразу два независимых источника.

Ольга Гаврилова закончила Свердловский юридический институт в 1980 году. Свой путь в система правосудия она начала в 1998 году, когда ее назначили судьей Железнодорожного районного суда. В Кировском районном суде она работала с 2015 года. Летом этого года указом президента ее повторно переизбрали на шестилетний срок в должности председателя.