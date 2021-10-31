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Общество31 октября 2021 15:25

В Нижнем Тагиле пять человек отравились некачественной водкой

Компания мужчин выпила две бутылки, а на утро все почувствовали себя плохо
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пострадавший рассказал, что они купили две бутылки известной марки водки по 0,5 литра

Пострадавший рассказал, что они купили две бутылки известной марки водки по 0,5 литра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из пяти мужчин отравилась некачественным алкоголем, который они приобрели в сети магазинов «Красное и белое» в поселке Старатель в Нижнем Тагиле. Как рассказал один из участников застолья, все случилось еще в начале октября. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

Пострадавший рассказал, что они купили две бутылки известной марки водки по 0,5 литра. Во время распития один из них заподозрил неладное и согласился пригубить только одну стопку. Остальные же решили допить купленные флаконы до конца.

Обе бутылки были куплены в алкомаркете "Красное и белое"

Обе бутылки были куплены в алкомаркете "Красное и белое"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы, во-первых, пошли домой очень тяжелые, потерявшие ориентацию, нам было очень тяжело. Я никогда с такого количества водки не падал, не «заземлялся». А тут, пришли домой, я упал в кровать и все, - рассказывает уралец по имени Петр.

На утро все пятеро чувствовали себя очень плохо, а герой публикации нашел в себе силы, чтобы дойти до алкомаркета и пожаловаться на качество напитка. На что получил ответ от продавцов, что он далеко не первый приходит с жалобой именно на эту марку алкоголя. Как будут развиваться события далее, пока неизвестно.