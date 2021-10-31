В Екатеринбурге компания неадекватных парней напала на прохожих

олиция Екатеринбурга сообщила, что получила заявление и сейчас устанавливает личность данного человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге группа неадекватных мужчин бросалась на прохожих. Все произошло вечером 30 октября между домами по адресам Волгоградская 182а и Ясная 34 к.2. От действий компании пострадали два человека: мужчина, который ждал своих детей около подъезда, и пожилая женщина, которая разговаривала с соседкой. Об этом пишут читатели «Инцидент. Екатеринбург».

- Мужчина получил по лицу. Они выходили, и сразу его ударил человек в белой рубашке. Потом они пошли в сторону соседнего дома. Между двумя домами стояла моя бабушка с соседкой. Парни подошли, и кто-то ударил ее прямо в лицо, соседка отбежала, - рассказывает молодой человек по имени Егор.

Парень говорит, что после нападения у его бабушки был сломан нос, также она получила сотрясение мозга, ее госпитализировали. Полиция Екатеринбурга сообщила, что получила заявление и сейчас устанавливает личность данного человека.