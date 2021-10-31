В Екатеринбурге 27-летний мужчина угнал велосипед из подъезда жилого дома

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге полицейские задержали 27-летнего мужчину, который украл у местного жителя велосипед. Пострадавший обратился в полицию в начале октября и рассказал, что из подъезда жилого дома в Ленинском районе пропал его двухколесный транспорт, он оценил сумму ущерба в 24 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. 27-летний не работающий местный житель был задержан и доставлен в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства, рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. До суда его отпустили под подписку о невыезде.