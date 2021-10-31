В Екатеринбурге 18-летняя девушка за рулем иномарки сбила на зебре 63-летнюю женщину

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 18-летняя девушка за рулем иномарки Lifan сбила на пешеходном переходе 63-летнюю пенсионерку, авария произошла в субботу вечером на улице Восточной. Постарадавшую пожилую женщину госпитализировали в ГКБ № 23 с тяжелыми травмами. По предварительным данным, водитель даже не пытался затормозить и пропустить пешехода.

- Двигаясь по улице Восточной со стороны Шевченко, водитель Lifan на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что девушка, сбившая пешехода, получила водительские права только семь месяцев назад. Напомним, накануне вечером стало известно, что в уральском поселке Черемухово автобус переехал пятилетнюю девочку, которая каталась на ледянке в неположенном месте и неожиданно вылетела на проезжую часть.