В Екатеринбурге спасатели сняли с дерева кошку, которая сбежала во время прогулки с хозяевами

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева кошку, которая сбежала от своих хозяев в парке имени Павлика Морозова. Владельцы пушистой хотели выгулять, однако животное быстро вскарабкалось на ствол и спускаться не пожелало. Попытки достать ее самостоятельно успеха не имели, поэтому и было решено обратиться к специалистам.

- Толщина и наклон ствола не позволяют снять кошку руками. В ход идет удочка, но хвостатая уходит на самый конец дерева и перескакивает с него на соседнее. С нескольких попыток удается захватить кошку удочкой, но она выпадывает в воздухе. Хозяева не могут поймать ее на земле, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса в Екатеринбурге».

Спасатели начали переживать из-за того, что усатая может убежать вглубь парка, и тогда найти ее будет проблематично, однако им повезло, и кошка просто лихо забралась на соседнее дерево, откуда ее удалось достать без проблем.