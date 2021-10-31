Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» на выезде разгромно проиграл «Локомотиву» из Калининграда

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в рамках чемпионата России проиграл матч на выезде действующему победителю первенства: «Локомотиву» из Калининграда. Из-за пандемии игра проходила при пустых трибунах и завершилась разгромом гостей: счет в трех партиях: 3:0.

- «Уралочка» уверенно начала матч. Свердловские волейболистки ушли в отрыв в самом начале первой партии, уверенно доводили свои атаки Ксения Парубец и Ксения Смирнова. К середине партии отрыв достигал пяти очков, однако постепенно «Локомотив» стал сокращать отставание, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Во втором сете хозяева площадки окончательно перехватили инициативу, и довести дело до победы в третьей партии им не составило особого труда. Следующий матч «Уралочка» проведет в воскресенье, 7 ноября, в Нижнем Тагиле против московского «Динамо».