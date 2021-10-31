В Екатеринбурге мужчину не пустили в продуктовый магазин без QR-кода

Силовики встали на сторону охранников и не пустили его в торговый зал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя не пустили в супермаркет, который находится на территории торгового центра, без QR-кода, инцидент произошел в Ленинском районе по адресу Айвазовского, 53. Охранники настаивали на том, что мужчина пришел именно в ТЦ, на что тот ответил, что в указе губернатора продуктовые магазины являются исключением. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Со своих позиций ни одна из сторон сходить не собиралась — охранники нажали на тревожную кнопку, приехали господа с автоматами. Начали ругаться, - сообщают очевидцы.

Приезд росгвардейцев не особо изменил ситуацию. Силовики встали на сторону охранников и не пустили его в торговый зал. Обиженный мужчина собирается писать заявление в полицию.