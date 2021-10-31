В Екатеринбурге с начала года горожане сдали на переработку 32 тонны автопокрышек

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге горожане сдали на переработку уже 32 тонны автомобильных покрышек, это почти две тысячи шин. Услугу по утилизации резины организовал национальный проект «Экология, который идет уже полгода. Кстати, самый активный период приема пришелся на сентябрь, когда уральцы переобувают свои машины.

- После приема отработанные автошины передаются в нижнетагильский центр утилизации отходов, где их перерабатывают в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что автопокрышки не относят к бытовым отходам, их нельзя выбросить в обычную мусорку, так как они относятся к четвертому классу опасности: они легко воспламеняются и биологически не разлагаются, выделяют яды.

Если вы хотите сдать автопокрышки, вы можете отвезти их по адресу Посадская, 3. Пункт работает ежедневно.