Уроженка Нижнего Тагила победила на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию

Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал также Камиле Валиевой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уроженка Нижнего Тагила Камила Валиева победила на втором этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в Будапеште. 15-летняя спортсменка, которая проводит свой первый год во взрослых соревнованиях, выиграла с двумя мировыми рекордами, получив наибольшее количество баллов за прокат в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

За свой прокат «Болеро» она получила рекордные 180,89 балла, что позволило набрать в сумме – 265,08 балла. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал также Камиле Валиевой, его установила на предыдущем турнире в Финляндии, откуда она уехала победителем.

Своих соперниц уралочка оставила далеко позади себя. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, в ее активе 232,88 балла, бронза же досталась Алены Косторной, за оба проката она получила 214,54 балла.