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Спорт31 октября 2021 8:12

Уроженка Нижнего Тагила победила на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию

15-летняя Камила Валиева победила с двумя мировыми рекордами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал также Камиле Валиевой

Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал также Камиле Валиевой

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уроженка Нижнего Тагила Камила Валиева победила на втором этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в Будапеште. 15-летняя спортсменка, которая проводит свой первый год во взрослых соревнованиях, выиграла с двумя мировыми рекордами, получив наибольшее количество баллов за прокат в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

За свой прокат «Болеро» она получила рекордные 180,89 балла, что позволило набрать в сумме – 265,08 балла. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал также Камиле Валиевой, его установила на предыдущем турнире в Финляндии, откуда она уехала победителем.

Своих соперниц уралочка оставила далеко позади себя. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, в ее активе 232,88 балла, бронза же досталась Алены Косторной, за оба проката она получила 214,54 балла.