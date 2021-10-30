Екатеринбургский «Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь»

Следующая игра «Автомобилиста» пройдет в Москве с ЦСКА Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеритнбурга «Автомобилист» в домашнем матче обыграл пекинский «Куньлунь». Матч закончился со счетом 8:0. Встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в КРК «Уралец».

Голы китайскому хоккейному клубу забили разные игроки. На льду отличились Брукс Мэйсек, Стефан да Коста, Георгий Белоусов, Данил Романцев, Патрис Кормье, Яков Рылов и Сергей Шумаков.

«Автомобилист» располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 29 очков в 25 играх. «Куньлунь» остался на последнем месте. У него 12 баллов после 23 игр.

Следующая игра «Автомобилиста» пройдет в Москве 2 ноября 2021 года. Команда из Екатеринбурга встретится с ЦСКА. «Куньлунь» проведет матч 1 ноября с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» на домашней арене. Встреча завершилась со счетом 5:2. Голы забили Станислав Бочаров, Василий Филяев, Ефим Гуркин, Александр Щемеров и Брукс Мейсек.

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