В ДТП с тремя машинами на улице Блюхера пострадала семилетняя девочка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, 30 октября, напротив дома №15 на улице Блюхера произошла авария. Там столкнулись три легковушки. В одной из машин была семилетняя девочка, сообщает отделение пропаганды городского ОГИБДД.

Авария произошла днем, около 15:15. За рулем Kia Rio была 25-летняя девушка, которая ехала по переулку Асбестовскому. Ее машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилями Lada X-ray и Ford Mondeo.

- Инспекторам ГИБДД она пояснила, что двигалась со скоростью около 60 километров в час. Во время движения ее машину стало заносить, хотя на колесах была зимняя резина, - рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу.

отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В момент ДТП ребенок был в детском автокресле на заднем сидении Ford Mondeo. Девочка пострадала. Однако она не получила тяжелых травм.

Сотрудники Госавтоинспекции сделали на месте аварии необходимые замеры. Сейчас они выясняют причины ДТП. В ГИБДД напоминают, что из-за снегопада и гололеда водителям следует быть аккуратнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и исключить рискованные обгоны.