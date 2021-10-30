В Екатеринбурге завершены поиски молодой матери, которая ушла из больницы и пропала

Следственный комитет заинтересовался смертью девушки

В Екатеринбурге завершены поиски 26-летней Алины Рыбиной, которая 18 октября ушла из больницы и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» на странице «ВКонтакте».

- Найдена. Погибла, - говорится в сообщении.

Алину 18 октября 2021 года привезли в больницу на скорой. Однако она отказалась от госпитализации и ушла в неизвестном направлении. До дома она так и не добралась. К волонтерам обратилась подруга Алины, которая узнала об исчезновении от сожителя пропавшей. Телефон девушки остался дома. У нее есть маленький ребенок.

Позже подруга Алины сообщила о смерти пропавшей в группе памяти «ВКонтакте». Она рассказала, что 26 октября девушку нашли в тяжелом состоянии и доставили в реанимацию. Однако спасти ее не удалось.

Следственный комитет заинтересовался смертью молодой мамы и начал доследственную проверку. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.