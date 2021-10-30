В Екатеринбург привезут картины Казимира Малевича

Картины в Екатеринбург привезут из музеев России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столицу Урала привезут работы известного художника-авангардиста, автора знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» пройдет в «Ельцин Центре».

- Выставка объединяет 84 работы, - говорится в сообщении на сайте центра.

Картины в Екатеринбург привезут из музеев России. Также их доставят из Республики Беларусь. Мероприятие будет идти с 5 ноября 2021 года до 20 февраля 2022. Выставка будет посвящена развитию идей супрематизма. На ней покажут работы из важных исторических периодов в жизни Малевича.

Кроме того, на выставке будут работы других последователей авангарда. Помимо Малевича можно увидеть работы Льва Юдина, Марка Шагала, Константина Рождественского, Эля Лисицкого и Веры Ермолаевой.

При этом выставка Казимира Малевича пройдет с учетом коронавирусных ограничений. Попасть на мероприятие смогут только те, у кого есть QR-код. Также при себе необходимо иметь паспорт.