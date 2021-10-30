Зооспасатели достали кота, который четыре дня сидел на верхушке тополя под Екатеринбургом

Кот забрался на высоту в 15 метров. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас»

Зооспасатели достали кота с верхушки тополя в поселке Большой Исток Свердловской области. Животное сидело на высоте около 15 метров. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас».

Сообщение о коте, сидящем на дереве, поступило добровольцам 29 октября 2021. Температура воздуха в тот день доходила до -5 градусов. Небезразличные уральцы, которые обратились за помощью, сами пытались достать животное, но кот только ушел от них выше по дереву.

Подъехав к месту, зооспасатели сразу заметили дерево и животное наверху. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас»

- Смотрим на ослепительный свежий снег и на деревья, которые качаются на ветру, представляем, что может сейчас чувствовать кот, которого ночью тоже обсыпало снегом, - вспоминает зооспасатель.

Вертка, на которой сидело животное, выглядела ненадежной. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас»

Двое добровольцев сразу решили выехать. Когда они подъехали на место, то сразу заметили дерево и животное наверху. Ветка, на которой сидел кот, выглядела ненадежной. Зооспасатели решили для подстраховки растянуть тент. Два его конца они прикрепили карабинами к арматуре, торчащей из брошенных бетонных блоков, третий конец привязали к дереву. Трети конец остался держать один из зооспасателей.

Добровольцы растянули тент для подстраховки кота. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас»

Другой доброволец полез на дерево. Он поднялся до самой развилки, от которой отходила ветка с котом на конце.

- Удочкой кота удалось довольно быстро ухватить, причем очень удачно - не за шею, а за туловище, - рассказал зооспасатель.

В это время к добровольцу внизу подошел местный житель. Он сообщил, что кот сидит на этом дереве уже четыре дня. Зооспасатели нашли в этот же день коту передержку. Теперь животному ищут хозяев.

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