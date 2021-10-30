На Тюменском тракте столкнулись два цементовоза

Фото: УГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Екатеринбург-Тюмень» столкнулись два цементовоза. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла на 75 километре Тюменского тракта 30 октября в 15:30. Водитель цементовоза Iveco не справился с управлением. Его прицеп занесло на дороге.

- С прицепом, стоящим на дороге, допустил столкновение автомобиль Volvo под управлением водителя 1980 года рождения, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Сотрудники Госавтинспекции установили, что цементовоз Iveco ехал из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Он не смог выдержать постоянную скорость и его прицеп развернуло на дороге. На кадрах ролика, который появился в соцсетях, видно, что цементовозов Volvo вылетел с дороги и врезался в деревья.

Фото: УГИДББ Свердловской области

У водителя Iveco ушибы и ссадины. Врачи скорой помощи не стали его госпитализировать.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию за городом. Из-за непогоды водителям рекомендуется избегать обгонов и не допускать резких маневров.