В Екатеринбурге прошел автопробег ретро-машин

Колонна ретро-машин начала движение в Верхней Пышме. Фото: «Автомобилист»
В Екатеринбурге прошел автопробег с участием ретро-машин. Мероприятие организовал хоккейный клуб «Автомобилист».
Фото: «Автомобилист»
Автопробег прошел в честь сразу трех праздников: 75-летия свердловского хоккея Дня Автомобилиста и юбилейного сезона. Колонна ретро-машин начала движение в Верхней Пышме от комплекса УГМК и финишировала на хоккейной арене «Уралец».
Фото: «Автомобилист»
В конечной точке начался флешмоб. Машины выстроились в символику клуба и юбилейную дату.
Фото: «Автомобилист»
Ранее хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл на домашней арене подмосковный «Витязь». Матч закончился со счетом 5:2.
Все голы «Автомобилиста» были забиты разными игроками. После этой игры екатеринбургский хоккейный клуб продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции. У команды 27 очков в 24 проведенных матчах. В следующей игре «Автомобилист» встретится с китайским «Куньлунь».
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка