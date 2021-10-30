В Екатеринбурге прошел автопробег ретро-машин

Колонна ретро-машин начала движение в Верхней Пышме. Фото: «Автомобилист»

В Екатеринбурге прошел автопробег с участием ретро-машин. Мероприятие организовал хоккейный клуб «Автомобилист».

Фото: «Автомобилист»

Автопробег прошел в честь сразу трех праздников: 75-летия свердловского хоккея Дня Автомобилиста и юбилейного сезона. Колонна ретро-машин начала движение в Верхней Пышме от комплекса УГМК и финишировала на хоккейной арене «Уралец».

Фото: «Автомобилист»

В конечной точке начался флешмоб. Машины выстроились в символику клуба и юбилейную дату.

Фото: «Автомобилист»

Ранее хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл на домашней арене подмосковный «Витязь». Матч закончился со счетом 5:2.

Все голы «Автомобилиста» были забиты разными игроками. После этой игры екатеринбургский хоккейный клуб продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции. У команды 27 очков в 24 проведенных матчах. В следующей игре «Автомобилист» встретится с китайским «Куньлунь».

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