С начала года в Верхней и Нижней Салде выявили пять фиктивных браков

Полицейские предупреждают, что за фиктивные браки мигрантов депортируют на родину без права вернуться в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2021 года в Верхней и Нижней Салде полицейские выявили пять фиктивных браков мигрантов с гражданками России. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».

- Все салдинки, в отношении которых сейчас проводится проверка, пояснили, что они имели материальную заинтересованность, - рассказала майор полиции Лариса Панькова.

Были случаи, когда полицейские приходили на место регистрации, где мигрант должен был жить с супругой, а там уже жил другой мужчина. При этом родственники и соседи не знали, что женщина была замужем за мигрантом.

Четыре материала по факту фиктивных браков уже направлены в прокуратуру для их расторжения в судебном порядке. Еще один материал находится проверки.

Иностранным гражданам брак с россиянкой позволяет легально находиться на территории страны, а также облегчает процедуру получения вида на жительство и гражданства. Для этого и заключаются фиктивные браки.

Полицейские предупреждают, что за такие браки мигрантов депортируют на родину без права вернуться в Россию. Женщин ждут проблемы с законом вплоть до реальных сроков лишения свободы.

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