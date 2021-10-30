С начала года в Верхней и Нижней Салде выявили пять фиктивных браков

Полицейские предупреждают, что за фиктивные браки мигрантов депортируют на родину без права вернуться в Россию
Фото: Иван МАКЕЕВ
С начала 2021 года в Верхней и Нижней Салде полицейские выявили пять фиктивных браков мигрантов с гражданками России. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».
- Все салдинки, в отношении которых сейчас проводится проверка, пояснили, что они имели материальную заинтересованность, - рассказала майор полиции Лариса Панькова.
Были случаи, когда полицейские приходили на место регистрации, где мигрант должен был жить с супругой, а там уже жил другой мужчина. При этом родственники и соседи не знали, что женщина была замужем за мигрантом.
Четыре материала по факту фиктивных браков уже направлены в прокуратуру для их расторжения в судебном порядке. Еще один материал находится проверки.
Иностранным гражданам брак с россиянкой позволяет легально находиться на территории страны, а также облегчает процедуру получения вида на жительство и гражданства. Для этого и заключаются фиктивные браки.
Полицейские предупреждают, что за такие браки мигрантов депортируют на родину без права вернуться в Россию. Женщин ждут проблемы с законом вплоть до реальных сроков лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка