Актриса из Нижнего Тагила вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин страны

Фото: инстаграм Арины Постниковой

Нижнетагильская актриса театра и кино Арина Постникова вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин России в 2021 году. Рейтинг составил мужской журнал Maxim.

По результатам голосования 28-летняя актриса оказалась на 18-м месте рейтинга. При этом свердловчанка участвует в конкурсе впервые. За нее проголосовали 3 472 человека. А вот певица Клава Кока (Клавдия Высокова) лейбла Black Star из Екатеринбурга заняла в этом рейтинге только 86 место. За нее проголосовало 2 500 человек.

Голосование за самую сексуальную женщину России шло до полуночи 28 октября 2021 года. Первую строчку рейтинга заняла жгучая брюнетка, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

Арина Постникова в 2014 году окончила театральный институт в Екатеринбурге. После учебы девушка отправилась в Москву. Она запомнилась зрителям по ролям в фильме «Остров», сериалах «Восьмидесятые» и «Выжить после». В 2018 году Постникова снималась для журнала Maxim.