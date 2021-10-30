С начала года на Урале изъяли больше 65 килограмм наркотиков

С начала 2021 года выявлено 4 483 преступления, связанных с запрещенными веществами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первые девять месяцев 2021 года полиция изъяла 65,5 килограмм наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

- По итогам 9 месяцев 2021 года на Среднем Урале в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками органов внутренних дел выявлено 4 483 преступления. Закрыто 16 наркопритонов, - рассказал он.

Стражи порядка изъяли 40 килограмм синтетических препаратов, 37 килограмм веществ амфетаминовой группы, 20 килограмм каннабиса и столько же наркотиков каннабисной группы. Кроме того, полиция конфисковала пять килограмм наркотиков опийной группы, три килограмма героина, 1,8 килограмма маковой соломы и 600 грамма гашиша.

При этом 95% всех преступлений совершалось с использованием IT-технологий. А 80% расчетов происходило в цифровой валюте. Также Роскомнадзор заблокировал после обращения полиции 399 сайтов, на которых продавались наркотики.

Помимо этого, за девять месяцев правоохранители возбудили 11 уголовных дел по отмыванию доходов от продажи запрещенных веществ. Выявлено 34 преступления, связанных с вовлечением к употреблению наркотиков. Также полиция накрыла шесть нарколабораторий по производству «синтетики».

Горелых отметил, что свердловская полиция проводит на территории всех муниципалитетов ежегодную акцию «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках этого мероприятия стражи порядка рассказывают уральцам, особенно молодежи, о вреде употребления наркотиков.

Кроме того, полиция призывает граждан сообщать о фактах незаконного оборота веществ. Также правоохранители оказывают помощь и консультируют по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Сообщить о незаконном обороте наркотиков и наркопритонах можно по круглосуточному «телефону доверия» полиции: 8 (343) 358-71-61.

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