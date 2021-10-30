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Здоровье30 октября 2021 13:35

В Свердловской области зафиксировали еще 708 случаев заражения COVID-19

С начал пандемии коронавирусом заразились 156 660 уральцев
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Также за сутки зарегистрировали 29 случаев смерти от коронавируса

Также за сутки зарегистрировали 29 случаев смерти от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 708 случаев заражения коронавирусом. Из них 164 зафиксировали в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Первоуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Ревды, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 156 660 человек. Из них 141 446 уральцам удалось полностью вылечиться. За прошедшие сутки из больниц выписали 483 человека.

Сейчас состояние 1 028 пациентов оценивается как тяжелое, 613 из них лежат в палатах реанимации, а 506 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировали 29 случаев смерти от коронавируса. Всего с начал пандемии от инфекции скончались 7 442 жителей Свердловской области.