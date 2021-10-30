Госавтоинспекция предупредила жителей Екатеринбурга о непогоде в выходные

Водителям и пешеходам нужно соблюдать правила дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоиснпекция предупреждает жителей Екатеринбурга о сильном гололеде на проезжей части и тротуарах из-за непогоды 30 и 31 октября 2021 года. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- По прогнозам синоптиков в выходные дни в Екатеринбурге ожидается сильный снег и метель. В связи с этим Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дороге. Горожанам за рулем нужно соблюдать правила дорожного движения. Также им лучше выбирать пониженную скорость и отказаться от резких маневров. Нужно исключить внезапные торможения, перестроения и рискованные обгоны.

Кроме того, водителям стоит увеличить свою дистанцию до транспорта впереди. Также нужно быть готовыми снизить скорость или остановиться, если на дороге появится пешеход.

Пешеходам в свою очередь необходимо соблюдать правила безопасного поведения на дороге. При переходе дороги нужно убедиться в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу. Только после этого можно переходить проезжую часть. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам стоит использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Госавтоинспекция сообщает, что попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются помочь, вызовут техническую службу или эвакуатор.

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