Уралец получил реальный срок за вождение в пьяном виде

В Ирбите 26-летнего мужчину приговорили к восьми месяцам в колонии строгого режима за вождение в пьяном виде и без прав. Об этом сообщает МО МВД России «Ирбитский».

- В мае текущего года инспекторами ОВ ДПС ГИБДД в черте города Ирбита был остановлен автомобиль марки Renault, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоиснпекции выяснили, что свердлорвчанин уже имеет действующее наказание за нетрезвое вождение. Кроме того, мужчину уже лишили водительских прав. Суд признал ирбитчанина виновным по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Приговор вступил в законную силу. Помимо реального срока, мужчину лишили водительских прав на два с половиной года.

Ранее жителю Талицы Владимиру Каримову дали реальный срок за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Его неоднократно ловили на вождении в пьяном виде. В итоге ему назначили наказание в виде колонии-поселения на один год и 10 дней. Также Каримову запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года.