За год на Урале число смертей от коронавируса выросло в девять раз

При этом были еще и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти, но повлиял на развитие смертельных осложнений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в сентябре 2021 года от коронавируса умерли 1 619 человек. Это в 9,3 раза больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом были еще и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти, но повлиял на развитие смертельных осложнений. По данным Росстата, в сентябре 2021 года от таких осложнений произошло 22 летальных случая. В 2020 году по аналогичным причинам умерли только семь свердловчан.

По данным на 29 октября 2021 года в Свердловской области было зарегистрировано 290 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 32 свердловчанина. Общее число заболевших на Среднем Урале – 7 413 человек.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации уральские власти вводят дополнительные коронавирусные ограничения. С 30 октября 2021 года в Свердловской области ввели QR-коды, которые подтверждают вакцинацию или перенесенную болезнь. Попасть в торговые центры, рестораны, кафе, госучреждения, спортивные объекты, салоны красоты и другие места массового скопления людей можно будет только по ним.