В Екатеринбурге пропал 45-летний мужчина

На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку и серо-синие джинсы. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 45-летний Станислав Ермолин. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице «ВКонтакте».
О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 сентября 2021 года. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, серо-синие джинсы, черные ботинки и черную кепку.
Приметы
Рост: 185 сантиметров
Телосложение: нормальное
Волосы: темно-русые с проседью
Глаза: карие
Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Станислава Ермолина, сообщить инфоргу Любе по телефону 8 982 744 12 45.
Ранее выяснилось, что пропавший летом 2020 года бизнесмен Александр Соломеин выступает ответчиком в суде в Екатеринбурге. Однако дядя предпринимателя Валерий Наумов рассказал, что племянник так и не нашелся.
Александр ушел из дома на улице Уральской 31 июля 2020 года. На следующий день его телефон стал недоступен.
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