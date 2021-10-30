В Екатеринбурге пропал 45-летний мужчина

На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку и серо-синие джинсы. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 45-летний Станислав Ермолин. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице «ВКонтакте».

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 сентября 2021 года. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, серо-синие джинсы, черные ботинки и черную кепку.

Приметы

Рост: 185 сантиметров

Телосложение: нормальное

Волосы: темно-русые с проседью

Глаза: карие

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Станислава Ермолина, сообщить инфоргу Любе по телефону 8 982 744 12 45.

Ранее выяснилось, что пропавший летом 2020 года бизнесмен Александр Соломеин выступает ответчиком в суде в Екатеринбурге. Однако дядя предпринимателя Валерий Наумов рассказал, что племянник так и не нашелся.

Александр ушел из дома на улице Уральской 31 июля 2020 года. На следующий день его телефон стал недоступен.

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