В Нижнем Тагиле начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте

Во время рейдов предполагается вести разъяснительную работу с гражданами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начали проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- Несоблюдение масочного режима в общественном транспорте – наиболее частая жалоба, которую мы получаем от тагильчан, - заявил замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

Первые рейды по проверке масок прошли 29 октября на территории Гальяно-Горбуновского массива. Их провели сотрудники ГИБДД. Такое инспектирование запланировано во всех районах Нижнего Тагила. Во время рейдов предполагается вести разъяснительную работу с гражданами.

Кроме того, контрольные группы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут следить за соблюдением коронавирусных ограничений, которые ввел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контролеры будут проверять предприятия торговли и сферы обслуживания.

В группы войдут представители Роспотребнадзора, мэрии и полиции. При выявлении нарушений они смогут составить протокол, на основе которого к горожанам могут быть применены штрафные санкции.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка