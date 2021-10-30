В Нижнем Тагиле начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте

Во время рейдов предполагается вести разъяснительную работу с гражданами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле начали проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте администрации города.
- Несоблюдение масочного режима в общественном транспорте – наиболее частая жалоба, которую мы получаем от тагильчан, - заявил замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.
Первые рейды по проверке масок прошли 29 октября на территории Гальяно-Горбуновского массива. Их провели сотрудники ГИБДД. Такое инспектирование запланировано во всех районах Нижнего Тагила. Во время рейдов предполагается вести разъяснительную работу с гражданами.
Кроме того, контрольные группы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут следить за соблюдением коронавирусных ограничений, которые ввел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контролеры будут проверять предприятия торговли и сферы обслуживания.
В группы войдут представители Роспотребнадзора, мэрии и полиции. При выявлении нарушений они смогут составить протокол, на основе которого к горожанам могут быть применены штрафные санкции.
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