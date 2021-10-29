В Нижнем Тагиле горожане выберут название парку, который открылся в «Тагильской лагуне-2»

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле горожане выберут название новому парку, который открылся набережной Тагильского пруда, сейчас эта территория временно именуется «Тагильско лагуной-2». Мэр Владислав Пинаев согласен с тем, что сейчас оно не в полной мере отражает предназначение и масштаб обновленной территории за ГДДЮТ.

- На площади более 60 тысяч метров возведена двухуровневая набережная из белого гранита и большой, многофункциональный парк. Обустроены спортивно-игровые, образовательные зоны для занятий детских кружков, баскетбола, волейбола, воркаута, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Предложить свой вариант можно в официальной группе городского дворца детского и юношеского творчества. Напомним, торжественное открытие «Тагильской лагуны-2» состоялось 26 октября. Объект строили специально к 300-летнему юбилею города. Примечательно, что ранее в России подобные парки не создавались, это первый реализованный проект в стране.