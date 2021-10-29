На юге Екатеринбурга несколько десятков домов остались без света

Также в «Россетях» не исключают, что могли быть изначальные причины и в абонентских электроустановках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Екатеринбурга в нескольких десятках домов отключился свет. Также электроэнергии лишился термальный комплекс «Баден-Баден» на Уктусе, ГЛК «Уктус», а также база отдыха, расположенная по соседству.

- В сетях было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения потребителей в районе улицы Зимняя Чкаловского района. Бригада оперативно прибыла на место и запитала потребителей по резервным схемам в течение часа. Причина нарушения электроснабжения уточняется, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Россети Урал».

Также в «Россетях» не исключают, что могли быть изначальные причины и в абонентских электроустановках. Но пока говорить об этом рано. Выясняется точная причина. На данный момент все клиенты запитаны.

На минувших выходных в уральской столице электричество пропало из-за повреждения кабельной линии дважды за день. В этот раз без света больше часа сидели жители Эльмаша. Сейчас уже часть домов подключили по резервным схемам.