В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку во дворе жилого дома

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки KIA Seltos сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу во дворе жилого дома. Авария произошла днем на улице Технической, недалеко от дома № 152.

- В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая с закрытым перелом плюсневой кости 2 пальца стопы была доставлена в детское лечебное учреждение, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Папа школьницы объяснил автоинспекторам, что его дочь гуляла во дворе дома, решила сходить в расположенный рядом магазин, при переходе дороги не увидела приближающийся автомобиль.

За рулем иномарки сидела 36-летняя женщина, которая имеет стаж управления транспортными средствами девять лет, ранее за нарушение ПДД ее не привлекали. Она рассказала, что двигалась по дворовой территории, неожиданно из-за стоящих справа автомашин выбежала девочка, она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.