Уральские заключенные, чьи песни на Первом канале обсуждал Иван Ургант, выпустили новый хит

Этим видео создатели пытались донести, что они проявляют взаимное уважение к другим людям. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

На Урале заключенные Александр Заяц и Евгений Кудрин, песни которых зимой обсуждал на Первом канале Иван Ургант, выпустили новый хит. На этот раз молодые люди создали видеоролик о негативных последствиях нецензурной брани и назвали свое творение «Мат – не наш формат».

- Ролик был подготовлен в рамках проведения «Месячной акции взаимного уважения и вежливого общения», которая проводится с 16 октября по 16 ноября 2021 года и приурочена к Международному дню терпимости, - сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Этим видео создатели пытались донести, что они проявляют взаимное уважение к другим людям и призывают всех к культуре вежливого общения. Напомним, отрывок ролика о пользе вакцинации показали на шоу «Вечерний Ургант», телеведущий тогда обратил внимание на творческий запал исполнителей и похвалил их композицию.