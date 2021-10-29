В Екатеринбурге рецидивист украл телефон школьника и списал с привязанной карты 12 тысяч

Полицейские, проанализировав звонки, вышли на след злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 34-летний рецидивист нашел на улице мобильный телефон, решил не возвращать его законному владельцу и снял с карты, привязанной к гаджету, 12 тысяч рублей. Накануне в полицию обратился местный житель и рассказал, что его сын потерял во дворе жилого дома свой смартфон

- Через некоторое время мужчине стали приходить уведомления о снятии денег с его счета в виде оплаты сотовой связи неизвестных абонентов, а также перевода средств на другие карты, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские, проанализировав звонки, вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый уралец, он уже дал признательные показания. Телефон он успел сдать в ломбард, а сим-карту вставил в свой мобильный телефон. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».