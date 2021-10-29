Экс-депутат Госдумы будет развивать кадровую политику «Уралвагонзавода»

Планируется, что он будет обеспечивать УВЗ рабочими кадрами и реализовывать социальную политику предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предприятии «Уралвагонзавод» назначили нового директора по персоналу, им стал экс-депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Планируется, что он будет обеспечивать УВЗ рабочими кадрами и реализовывать социальную политику предприятия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу концерна.

- Сегодня на УВЗ действует целый ряд программ для сотрудников и членов их семей, а также для ветеранов производства. Они охватывают такие направления, как культура, спорт, образование, здравоохранение, - сообщает «Уралвагонзавод».

Известно, что Алексей Балыбердин родился в 1978 году в Нижнем Тагиле. По окончании вуза он устроился на УВЗ, где прошел путь от мастера до начальника участка цеха. С 2012 года возглавил комиссию по охране труда на предприятии. В 2016 году был избран депутатом Госдумы от «Единой России».